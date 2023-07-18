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АНАЛІТИКА

Британія спрощує отримання віз для будівельників через нестачу робочих рук

 

Уряд Британії додав до списку "дефіцитних" низку професій будівельної галузі, що має спростити отримання віз для фахівців, які хочуть працювати у Британії.

Про це повідомляє The Guardian, пише "Європейська правда".

Уряд послабив візові вимоги для працівників низки сфер, де відчувається найбільша нестача робочих рук. До цього переліку додали мулярів, каменярів, фахівців з укладання покрівлі, столярів, штукатурщиків та деякі інші будівельні професії, а також окремі спеціальності у риболовецькій галузі.

Раніше у списку були працівники сфери догляду, інженери, веб-дизайнери, фахівці лабораторій та деякі інші медичні професії.

Будівельна галузь у Британії вже тривалий час відчуває нестачу працівників, але ситуація особливо ускладнилася після Brexit - оскільки громадяни країн ЄС більше не могли приїздити працювати без візи, а згодом багато європейців повернулися додому через пандемію коронавірусу.

Після цього рішення прем'єра Ріші Сунака ймовірно чекає нова хвиля критики від однопартійців, оскільки консерватори обіцяли знижувати міграцію.

У 2022 році імміграція до Британії досягла рекордних 606 тисяч, на 24% більше, ніж у попередньому році.

Як повідомлялося, також Лондон готується автоматично продовжити посвідки на проживання тих європейців, які залишилися жити і працювати в країні після виходу Британії з ЄС і ще не мають постійного дозволу на проживання.

Останнє опитування показало, що рекордна кількість британців вважають Brexit помилкою.

Ключові теги: Британія
 

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