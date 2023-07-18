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Британія спрощує отримання віз для будівельників через нестачу робочих рук
16:32 18.07.2023 |
Уряд Британії додав до списку "дефіцитних" низку професій будівельної галузі, що має спростити отримання віз для фахівців, які хочуть працювати у Британії.
Про це повідомляє The Guardian, пише "Європейська правда".
Уряд послабив візові вимоги для працівників низки сфер, де відчувається найбільша нестача робочих рук. До цього переліку додали мулярів, каменярів, фахівців з укладання покрівлі, столярів, штукатурщиків та деякі інші будівельні професії, а також окремі спеціальності у риболовецькій галузі.
Раніше у списку були працівники сфери догляду, інженери, веб-дизайнери, фахівці лабораторій та деякі інші медичні професії.
Будівельна галузь у Британії вже тривалий час відчуває нестачу працівників, але ситуація особливо ускладнилася після Brexit - оскільки громадяни країн ЄС більше не могли приїздити працювати без візи, а згодом багато європейців повернулися додому через пандемію коронавірусу.
Після цього рішення прем'єра Ріші Сунака ймовірно чекає нова хвиля критики від однопартійців, оскільки консерватори обіцяли знижувати міграцію.
У 2022 році імміграція до Британії досягла рекордних 606 тисяч, на 24% більше, ніж у попередньому році.
Як повідомлялося, також Лондон готується автоматично продовжити посвідки на проживання тих європейців, які залишилися жити і працювати в країні після виходу Британії з ЄС і ще не мають постійного дозволу на проживання.
Останнє опитування показало, що рекордна кількість британців вважають Brexit помилкою.
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