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У графіку Путіна поки що немає контактів з Ердоганом щодо «зернової ініціативи» - Пєсков
15:51 18.07.2023 |
Президент РФ Володимир Путін поки що не планує спілкуватися зі своїм турецьким колегою Реджепом Ердоганом на тему Чорноморської зернової ініціативи, заявив прессекретар російського лідера Дмитро Пєсков.
Про те, чи немає в графіку Путіна таких контактів із президентом Туреччини, у Пєскова запитали журналісти під час спілкування з ним у вівторок.
"Поки що не з'явилися", - сказав Пєсков.
Водночас він зазначив, що сторони, які спробують продовжити реалізацію "зернової угоди" без участі Росії, мають враховувати ризики, пов'язані з тим, що маршрут вивезення українського зерна проходить поблизу району бойових дій.
"...адже йдеться про зону, яка безпосередньо наближена до району бойових дій, і без відповідних гарантій безпеки там виникають певні ризики", - сказав Пєсков.
За його словами, "якщо буде щось оформлятися без Росії, то ці ризики необхідно враховувати".
"Тут ми не можемо сказати, наскільки і які країни готові на себе ці ризики брати", - додав Пєсков.
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