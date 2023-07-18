Завдання зі зниження інфляції в країнах G20 не виконано, курс ГКП потрібно зберегти - глава МВФ

Середньострокові перспективи зростання світової економіки залишаються слабкими, а стабільно висока інфляція може зажадати подальшої жорсткості грошово-кредитної політики, заявила директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва на зустрічі міністрів фінансів і керівників центробанків країн G20 в індійському Гандінагарі.

Водночас особливе занепокоєння викликають підвищені ціни на продовольство і добрива, зазначила глава МВФ.

"Головне (у внутрішній політиці країн G20 - ІФ-У) - стабільно знизити інфляцію. Прогрес є, але завдання ще не виконано, і курс монетарної політики необхідно зберігати. Передчасне святкування може звести нанівець ті успіхи, які з такими зусиллями досягнуті в сфері дезінфляції", - наводяться слова Георгієвої в пресрелізі фонду.

Також глава МВФ закликала країни G20 наростити "фінансові подушки" для підтримки дезінфляції і більш комфортного обслуговування боргу, а також провести реформи, спрямовані на стимулювання економічного зростання.