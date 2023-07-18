Зустріч G20 в Індії завершиться без спільної заяви через розкол щодо війни в Україні

Дводенні переговори між міністрами фінансів країн "Групи двадцяти" завершаться у вівторок без спільної заяви через розбіжності між великими державами щодо війни в Україні.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters, повідомили індійські посадовці, які приймають зустріч.

Більшість західних країн, включаючи США, Велику Британію, Німеччину і Францію, наполягали на рішучому засудженні Росії і її війни в Україні. Однак Росія та її партнер Китай виступали проти будь-якого такого кроку, зазначив неназваний індійський посадовець.

Крім того, Індія як господарка зустрічі не змогла підготувати остаточне комюніке, прийнятне для всіх членів, сказав посадовець.

За його словами, деякі країни наполягали на тому, щоб називати конфлікт війною, в той час як Росія називає свою загарбницьку війну "спеціальною військовою операцією".

Зустріч у західному штаті Гуджарат є третьою фінансовою зустріччю G20 під час головування Індії в об'єднанні 20 держав.

Індія не змогла підготувати спільну заяву з жодного з ключових напрямків, відколи вона перебрала на себе головування в G20 у грудні минулого року.

Деякі посадовці заявили, що цього разу гострота дискусії була меншою, ніж під час перших зустрічей у Бенгалуру в лютому, хоча країни залишалися твердими у своїх позиціях.

Після завершення зустрічей у Бенгалуру відсутність консенсусу між членами G20 призвела до того, що Індія вдалася до публікації "резюме та підсумкового документа", в якому просто підсумувала дводенні переговори і зазначила розбіжності.