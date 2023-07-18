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АНАЛІТИКА

МЕА: Видобуток газу в росії цього року може знизитися на 9,2%

 

Видобуток газу в росії цього року може знизитися на 9,2% порівняно з показником минулого року, до 610 млрд куб. м, а наступного - зрости на 2,5%, до 625 млрд куб. м.

Такий прогноз опубліковано в огляді Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) щодо ринку газу.

Видобуток у Євразії (з урахуванням видобутку в росії) поточного року в МЕА оцінюють у 792 млрд куб. м, Європі - 220 млрд, на Близькому Сході - 726 млрд, в Африці - 253 млрд, Азіатсько-Тихоокеанському регіоні - 670 млрд, Центральній і Південній Америці - 145 млрд, Північній Америці - 1250 млрд.

Сумарний видобуток у світі оцінюється в 4056 млрд куб. м, що на 1% нижче, ніж роком раніше. Показник 2024 року може зрости на 2%, до 4137 млрд куб. м.
За матеріалами: EnKorr
Ключові теги: Росія
 

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