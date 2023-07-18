В Ізраїлі у вівторок, 18 липня, розпочався черговий день протестів проти судової реформи, яку просуває уряд прем'єр-міністра країни Біньяміна Нетаньяху. Сотні людей вийшли на вулиці у Тель-Авіві, а на півночі країни демонстранти перекрили автомагістраль, пише dpa.

Організатори оголосили "День спротиву" і анонсували, що мітинги та акції відбудуться по всій країні. Через це у другій половині дня очікується перебої з рухом транспорту.

Мітингарі просять допомоги у США

Тим часом 18 липня президент Ізраїлю Іцхак Герцог зустрінеться з президентом США Джо Байденом у Вашингтоні. Організатори протестів закликають США використати свій вплив і не допустити ухвалення судової реформи. Раніше Вашингтон неодноразово висловлював стурбованість запланованою реструктуризацією ізраїльської судової системи.

Судова реформа в Ізраїлі

Напередодні Кнесет (парламент Ізраїлю) у першому читанні проголосував за перший законопроєкт із пакета судової реформи, що викликала масові протести по всій країні. Тепер його мають голосувати у другому і третьому читаннях.

У разі ухвалення реформи, серед іншого, уряд отримає більше повноважень у процесі призначення суддів, а парламент отримає право скасовувати рішення Верховного суду простою більшістю голосів. Критики вбачають у цьому небезпеку для демократії і попереджають про національну кризу.

У березні Нетаньяху заявляв, що відкладе свій план реформування судової системи на кілька тижнів у відповідь на протести і дедалі масштабніші страйки працівників підприємств. Відтоді переговори між урядом і опозицією так і не привели до компромісної угоди.

Масові протести почалися в Ізраїлі ще в січні, одразу після того, як роботу розпочав новий уряд на чолі з Біньяміном Нетаньяху, який експерти називають найбільш правим в історії країни. Тоді ж його уряд і запропонував реформу судової системи.