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Шведський виробник товарів для гігієни Essity продав свій бізнес у Росії
10:42 18.07.2023 |
Компанія Essity, що займається виробництвом товарів у сфері гігієни і здоров'я, завершила продаж своїх активів у Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву компанії.
Essity розпочала роботу з відходу з російського ринку у квітні 2022 року, і у 2022 році було проведено знецінення активів компанії в Росії приблизно на 1,7 млрд шведських крон (165 681 830 доларів - ред.).
"Від самого початку війни Росії проти України ми були повністю зосереджені на виході з РФ. Сьогодні ми завершили продаж нашого бізнесу після довгого і складного процесу", - говорить президент і головний виконавчий директор Essity Магнус Грот.
У 2022 році чистий виторг Essity в Росії становив близько 2% від її загального консолідованого чистого виторгу.
Essity
Виробник товарів для гігієни та здоров'я, зі штаб-квартирою в Стокгольмі, Швеція, продукція якої представлена в 150 країнах світу. Була утворена 2017 року шляхом виділення з материнської компанії SCA напряму санітарно-гігієнічних виробів.
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