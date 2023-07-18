Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Шведський виробник товарів для гігієни Essity продав свій бізнес у Росії

 

Компанія Essity, що займається виробництвом товарів у сфері гігієни і здоров'я, завершила продаж своїх активів у Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву компанії.

Essity розпочала роботу з відходу з російського ринку у квітні 2022 року, і у 2022 році було проведено знецінення активів компанії в Росії приблизно на 1,7 млрд шведських крон (165 681 830 доларів - ред.).

"Від самого початку війни Росії проти України ми були повністю зосереджені на виході з РФ. Сьогодні ми завершили продаж нашого бізнесу після довгого і складного процесу", - говорить президент і головний виконавчий директор Essity Магнус Грот.

У 2022 році чистий виторг Essity в Росії становив близько 2% від її загального консолідованого чистого виторгу.

Essity

Виробник товарів для гігієни та здоров'я, зі штаб-квартирою в Стокгольмі, Швеція, продукція якої представлена в 150 країнах світу. Була утворена 2017 року шляхом виділення з материнської компанії SCA напряму санітарно-гігієнічних виробів.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 41,0812
  0,0329
 0,08

Курс обміну валют на сьогодні, 10:22
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,7010  0,01 0,04 37,3297  0,01 0,03
EUR 40,9600  0,05 0,12 41,8783  0,06 0,14

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес