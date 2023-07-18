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Британія на 2 роки продовжить дозвіл на проживання європейцям без постійної посвідки
10:00 18.07.2023 |
Британія, скоріш за все, автоматично продовжить посвідки на проживання європейцям, які на момент Brexit працювали в країні і ще не мають постійної посвідки.
Про це повідомляє Euractiv, пише "Європейська правда".
У парламент внесли проєкт, згідно з яким особи зі статусом "попередньої посвідки" (pre-settled) за так званою EU Settlement Scheme у вересні автоматично отримають його продовження ще на два роки.
Процес має завершитися у Міністерстві внутрішніх справ, а особи, яких це стосується, отримають відповідні сповіщення.
EU Settlement Scheme запровадили у 2018 році для того, щоб громадяни ЄС могли і далі жити й працювати у Британії після Brexit. Проте згодом Верховний суд постановив, що ця схема не відповідає законодавству.
Близько 50% із близько 7 мільйонів громадян країн ЄС, які подалися на отримання дозволу на проживання за цією схемою, отримали постійну посвідку, а ще понад 40% - тимчасову на п'ять років, з потребою після цього подаватися знову.
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