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Рекордне число британців вважає Brexit помилкою
09:34 18.07.2023 |
Частка британців, які вважають Brexit помилкою, досягла нового рекордного рівня у липні.
Це показало опитування, проведене соціологічною компанією YouGov, пише "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.
Зважаючи на незначні економічні вигоди від виходу країни Європейського Союзу, 57% британців заявили, що рішення про Brexit у 2016 році було помилковим. Тільки 32% опитаних назвали рішення правильним.
Якби референдум відбувся знову, більше половини опитаних - 55% - заявили, що проголосували б за повернення до ЄС. 31% респондентів підтримали б Brexit.
YouGov зазначає, що ці результати свідчать про "помірний зсув" у порівнянні з січнем 2021 року, коли 49% заявили, що проголосували б за приєднання до ЄС, а 37% - проти.
Прем'єр-міністр Ріші Сунак заявив у травні, що Brexit приносить переваги, посилаючись на свою політику "вільних портів" і зниження ПДВ.
Економісти кажуть, що вільні порти - "спеціальні зони" з податковими та митними пільгами і спрощеними правилами торгівлі - навряд чи сприятимуть зростанню британської економіки, але можуть мати обмежену цінність як інструмент регіонального розвитку.
Опитування, проведене YouGov серед понад 2000 британців, показало, що 63% респондентів вважають Brexit скоріше провалом, ніж успіхом, порівняно з 12%, які вважали його успіхом. Ще 18% сказали, що Brexit не був ні тим, ні іншим.
Нагадаємо, раніше Шотландія заявила, що через Brexit недоотримує 3,5 млрд євро щороку.
Також британці почали більше довіряти Європарламенту, аніж Вестмністеру, що є зміною тенденції вперше за понад тридцять років.
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