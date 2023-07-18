Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Вихід РФ із «зернової угоди»: Страхувальники вже переглядають роботу в Чорному морі

 

Намір Росії вийти із чорноморської "зернової угоди" спровокував страхові компанії до перегляду політики покриття вантажних суден, які працюють у Чорному морі.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це пише Reuters.

"Страхувальники вирішують, чи заморожувати покриття усіх суден, охочих пливти до України після того, як Росія у понеділок вийшла із підтримуваної ООН угоди, яка дозволяла воєнний експорт збіжжя по безпечному коридору у Чорному морі", - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що можливість страхування була критично важливою для підтримки транспортування через коридор.

"Деякі страхувальники спробують скористатися із ситуації, суттєво підвищивши розцінки. Інші припинять надавати покриття. Ключове питання: чи мінуватиме Росія територію, що де-факто припинить будь-яке покриття", - розповів один з поінформованих співрозмовників.

Лондонський страховий ринок Lloyd's of London вже вніс чорноморський регіон до ризикового переліку.

"Через розрив угоди про чорноморський коридор, більшість судновласників тепер уникатимуть заходу до українських портів", - розповів операційний директор датської корабельної групи NORDEN Крістіан Вінтер.

Reuters зауважує, що спеціальні доплати за воєнні ризики у Чорному морі повинні поновлювати щосім днів.

"Вони вже коштують тисячі доларів й, вірогідно, зростуть, а судновласники можуть відмовляти своїм човнам входити до воєнної зони без згоди Росії", - підсумовує агентство.

Як повідомлялося, Росія заявила про припинення продовження дії Зернової угоди, яка була укладена 22 липня 2022 року у Стамбулі на 120 днів і кілька разів продовжувались.

Президент Володимир Зеленський заявив, що зернова ініціатива може діяти й без участі РФ, а своїми діями про вихід із Зернової угоди Росія зриває власні домовленості з Туреччиною та ООН оскільки Україна з росіянами жодних угод не має.
Ключові теги: Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 41,0812
  0,0329
 0,08

Курс обміну валют на сьогодні, 10:22
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,7010  0,01 0,04 37,3297  0,01 0,03
EUR 40,9600  0,05 0,12 41,8783  0,06 0,14

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес