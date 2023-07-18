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Вихід РФ із «зернової угоди»: Страхувальники вже переглядають роботу в Чорному морі
09:29 18.07.2023 |
Намір Росії вийти із чорноморської "зернової угоди" спровокував страхові компанії до перегляду політики покриття вантажних суден, які працюють у Чорному морі.
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це пише Reuters.
"Страхувальники вирішують, чи заморожувати покриття усіх суден, охочих пливти до України після того, як Росія у понеділок вийшла із підтримуваної ООН угоди, яка дозволяла воєнний експорт збіжжя по безпечному коридору у Чорному морі", - йдеться у матеріалі.
Зазначається, що можливість страхування була критично важливою для підтримки транспортування через коридор.
"Деякі страхувальники спробують скористатися із ситуації, суттєво підвищивши розцінки. Інші припинять надавати покриття. Ключове питання: чи мінуватиме Росія територію, що де-факто припинить будь-яке покриття", - розповів один з поінформованих співрозмовників.
Лондонський страховий ринок Lloyd's of London вже вніс чорноморський регіон до ризикового переліку.
"Через розрив угоди про чорноморський коридор, більшість судновласників тепер уникатимуть заходу до українських портів", - розповів операційний директор датської корабельної групи NORDEN Крістіан Вінтер.
Reuters зауважує, що спеціальні доплати за воєнні ризики у Чорному морі повинні поновлювати щосім днів.
"Вони вже коштують тисячі доларів й, вірогідно, зростуть, а судновласники можуть відмовляти своїм човнам входити до воєнної зони без згоди Росії", - підсумовує агентство.
Як повідомлялося, Росія заявила про припинення продовження дії Зернової угоди, яка була укладена 22 липня 2022 року у Стамбулі на 120 днів і кілька разів продовжувались.
Президент Володимир Зеленський заявив, що зернова ініціатива може діяти й без участі РФ, а своїми діями про вихід із Зернової угоди Росія зриває власні домовленості з Туреччиною та ООН оскільки Україна з росіянами жодних угод не має.
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