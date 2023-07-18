Фінансові новини
- |
- 18.07.23
- |
- 15:08
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Експорт болгарської зброї зріс на 200% після початку війни в Україні
09:13 18.07.2023 |
Болгарський експорт озброєнь у 2022 році після початку вторгнення Росії в Україну збільшився на 200%.
Про це заявив у понеділок на державному телебаченні міністр економіки Болгарії Богдан Богданов, його цитує Euractiv, пише "Європейська правда".
Минулого року експорт спеціалізованої збройової продукції з Болгарії склав 1,7 мільярда євро, що дорівнює 2% валового внутрішнього продукту країни.
"Болгарська збройова промисловість розвивається, і метою є модернізація виробництва. Ми намагаємося забезпечити безпечне середовище для людей, які працюють на цих заводах", - додав міністр економіки.
Болгарія намагається швидко адаптувати свої заводи до виробництва систем озброєння і 155-мм боєприпасів за стандартом НАТО.
Майже вся збройова продукція у 2022 році була експортована через посередників в Україну.
У 2022 році Болгарія експортувала до Києва переважно боєприпаси для старих радянських систем озброєння, на які значною мірою продовжує покладатися Україна.
Експорт через посередників став результатом політики проросійського президента Болгарії Румена Радева та проросійської Болгарської соціалістичної партії, які відмовилися продавати її напряму до України.
Зараз при владі в країні перебуває прозахідний уряд, для якого експорт зброї не є табу.
Забезпечення безпеки болгарської збройової промисловості також є серйозним питанням для уряду через серію диверсій проти військових заводів в останні роки, в яких підозрюють російські спецслужби.
Міністр оборони Тодор Тагарев розповів у неділю, що Болгарія постійно отримує запити про те, що потрібно Україні для захисту від російської агресії.
"Ми аналізуємо можливості, якими наша країна може допомогти", - пояснив Тагарев, додавши, що Софія розгляне можливість відправки третього пакету військової допомоги Україні.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський заявив, що Україна готова продовжити «зернову ініціативу» без РФ
|Росія оголосила про вихід з зернової угоди
|Байден дав «зелене світло» для навчання українців на F-16 у Європі
|На Кримському мосту сталися вибухи
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|29-30 липня в Умані відбудеться масштабний фестиваль крафтового вина та сиру
Головна мета фестивалю: збір коштів для потреб ЗСУ; допомога бізнесу в реалізації власної продукції та пошуку і залученні клієнтів для довготривалої співпраці; популяризація культури українського виноробства та сироваріння; розвиток культури споживання вина; сприяння в комунікації виробників, дистриб'юторів та готельно-ресторанного бізнесу України.
У РУБРИЦІ
|В Німеччині лікарі закликали запровадити сієсту для боротьби зі спекою
|Японія заборонить експорт деяких уживаних автомобілів до Росії
|Зустріч G20 в Індії завершиться без спільної заяви через розкол щодо війни в Україні
|Україна виграла у Росії в ЄСПЛ у справі за позовом Москви
|МЕА: Видобуток газу в росії цього року може знизитися на 9,2%
|«День спротиву»": в Ізраїлі не вщухають протести проти влади
Бізнес
|Генеративний ШІ «божеволіє» після п’яти ітерацій навчання на матеріалах, створених ШІ – дослідження Стендфордського університету
|Google випустила застосунок для нотаток NotebookLM на основі штучного інтелекту
|Google Bard запрацював в Україні – з аудіовідповідями українською мовою, налаштуваннями тону розмови та запитами із зображеннями
|Ілон Маск запустив xAI — власну ШІ-компанію з метою «зрозуміти справжню природу Всесвіту»
|Nothing Phone (2) - Snapdragon 8+ Gen 1, 120-Гц дисплей, дві 50-МП камера та кришка з підсвічуванням за ціною від $599
|KPMG інвестує 2 мільярди доларів у штучний інтелект та хмарні сервіси
|Microsoft стала на крок ближчою до закриття угоди з придбання Activision Blizzard