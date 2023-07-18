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АНАЛІТИКА

Експорт болгарської зброї зріс на 200% після початку війни в Україні

 

Болгарський експорт озброєнь у 2022 році після початку вторгнення Росії в Україну збільшився на 200%.

Про це заявив у понеділок на державному телебаченні міністр економіки Болгарії Богдан Богданов, його цитує Euractiv, пише "Європейська правда".

Минулого року експорт спеціалізованої збройової продукції з Болгарії склав 1,7 мільярда євро, що дорівнює 2% валового внутрішнього продукту країни.

"Болгарська збройова промисловість розвивається, і метою є модернізація виробництва. Ми намагаємося забезпечити безпечне середовище для людей, які працюють на цих заводах", - додав міністр економіки.

Болгарія намагається швидко адаптувати свої заводи до виробництва систем озброєння і 155-мм боєприпасів за стандартом НАТО.

Майже вся збройова продукція у 2022 році була експортована через посередників в Україну.

У 2022 році Болгарія експортувала до Києва переважно боєприпаси для старих радянських систем озброєння, на які значною мірою продовжує покладатися Україна.

Експорт через посередників став результатом політики проросійського президента Болгарії Румена Радева та проросійської Болгарської соціалістичної партії, які відмовилися продавати її напряму до України.

Зараз при владі в країні перебуває прозахідний уряд, для якого експорт зброї не є табу.

Забезпечення безпеки болгарської збройової промисловості також є серйозним питанням для уряду через серію диверсій проти військових заводів в останні роки, в яких підозрюють російські спецслужби.

Міністр оборони Тодор Тагарев розповів у неділю, що Болгарія постійно отримує запити про те, що потрібно Україні для захисту від російської агресії.

"Ми аналізуємо можливості, якими наша країна може допомогти", - пояснив Тагарев, додавши, що Софія розгляне можливість відправки третього пакету військової допомоги Україні.
Ключові теги: Болгарія
 

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