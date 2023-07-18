Кірбі: США не планують військову блокаду Чорного моря через зрив РФ «зернової угоди»

Сполучені Штати Америки (США) не розглядають можливість організувати військову блокаду в Чорному морі на тлі оголошення влади РФ про відмову в пролонгації "зернової угоди".

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США у Білому домі Джон Кірбі, передає РБК-Україна з посиланням на брифінг у Вашингтоні.

Так чиновник відповів на запитання журналістів, чи можливе продовження перевезення зерна з українських портів із "якимось ескортом", покликаним захистити судна від російських атак.

"Ви пропонуєте нам просто спробувати провести блокаду - ефективну військову блокаду у Чорному морі... Ні, це не той варіант, який активно розглядається, яким ми активно займаємось", - сказав він.

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявляв, що Штати та Україна розмірковують над іншими варіантами експорту продовольства, замість "зернової угоди", яку зірвала РФ.