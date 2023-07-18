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АНАЛІТИКА

Міноборони Британії замість Воллеса може очолити глава МЗС - The Times

 

Новим міністром оборони Великої Британії замість Бена Воллеса, який оголосив про наміри залишити посаду, може стати нинішній глава британського МЗС Джеймс Клеверлі.

Про це повідомляє The Times з посиланням на джерела, пише "Європейська правда".

Як зазначає видання, оборонна сфера є однією з найважливіших для прем'єр-міністра Британії Ріші Сунака, зокрема, через війну РФ проти України, а Клеверлі має досвід у цій сфері завдяки своїй нинішній роботі. Крім того, він є військовим резервістом.

Водночас Міністерство закордонних справ замість Клеверлі може очолити колишня міністерка зовнішньої торгівлі Енн-Марі Тревельян.

Окрім Клеверлі, серед можливих кандидатів на посаду міністра оборони видання називає молодшого міністра безпеки Тома Тугендхата.

Також Міноборони Британії можуть очолити молодший міністр Збройних сил Джеймс Хіппі, головний секретар Міністерства фінансів Джон Глен і лідерка Палати громад Пенні Мордонт.

Цими вихідними Воллес підтвердив, що планує йти з посади під час наступних перестановок в уряді та не братиме участі у наступних виборах.

Воллес повідомив прем'єру Сунаку про свої наміри ще 16 червня і спершу хотів тримати новину у таємниці до більш сприятливого моменту, коли ця звістка не сприяла би наративу про спадання підтримки Консервативної партії.

Ключові теги: Британія
 

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