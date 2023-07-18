Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У Євросоюзі запропонували зробити спільні закупівлі газу постійними

 

Європейський союз хоче здійснювати спільні закупівлі газу на постійній основі. Про це із посиланням на документ Єврокомісії повідомило агентство Bloomberg.

Зараз такі закупівлі газу - це тимчасовий захід, щоб не допустити стрибків цін на енергоносії. Цей механізм з'явився як відповідь на торішню енергетичну кризу.

Згідно з документом, Єврокомісія пропонує розширити його дію, додавши закупівлю водню та декарбонізованих газів, таких як біометан. У перспективі, до спільних закупівель можуть увійти й інші енергетичні товари або послуги, такі як уловлювання та зберігання вуглецю.

Участь у платформі спільних закупівель буде добровільною і стане обов'язковим лише у разі чергової енергетичної кризи.

Цей механізм, як і раніше, буде забороняти закупівлю газу в Росії. Це пов'язано із агресією Росії проти України, використання нею енергії як зброї, а також з метою диверсифікації постачань, спрямованої на відмову від російського викопного палива.

Bloomberg вказує, що Єврокомісія визнала успішною модель спільних закупівель газу. Відбулося уже два тендери, які дозволили знайти замовити 23 млрд куб. м газу, що еквівалентно приблизно 15% щорічних довоєнних постачань з Росії.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: ЄС
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 41,0812
  0,0329
 0,08

Курс обміну валют на вчора, 10:41
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,6877  0,01 0,02 37,3426  0,01 0,02
EUR 40,9103  0,08 0,20 41,8184  0,13 0,32

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес