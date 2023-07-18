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У Євросоюзі запропонували зробити спільні закупівлі газу постійними
21:54 17.07.2023 |
Європейський союз хоче здійснювати спільні закупівлі газу на постійній основі. Про це із посиланням на документ Єврокомісії повідомило агентство Bloomberg.
Зараз такі закупівлі газу - це тимчасовий захід, щоб не допустити стрибків цін на енергоносії. Цей механізм з'явився як відповідь на торішню енергетичну кризу.
Згідно з документом, Єврокомісія пропонує розширити його дію, додавши закупівлю водню та декарбонізованих газів, таких як біометан. У перспективі, до спільних закупівель можуть увійти й інші енергетичні товари або послуги, такі як уловлювання та зберігання вуглецю.
Участь у платформі спільних закупівель буде добровільною і стане обов'язковим лише у разі чергової енергетичної кризи.
Цей механізм, як і раніше, буде забороняти закупівлю газу в Росії. Це пов'язано із агресією Росії проти України, використання нею енергії як зброї, а також з метою диверсифікації постачань, спрямованої на відмову від російського викопного палива.
Bloomberg вказує, що Єврокомісія визнала успішною модель спільних закупівель газу. Відбулося уже два тендери, які дозволили знайти замовити 23 млрд куб. м газу, що еквівалентно приблизно 15% щорічних довоєнних постачань з Росії.
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