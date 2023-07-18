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Кількість літніх працівників збільшиться майже на 150 млн у всьому світі до 2031 р. - Bain&Co
21:46 17.07.2023 |
Кількість працевлаштованих літніх людей в усьому світі збільшиться майже на 150 млн до 2031 року, а в країнах G7 на їхню частку припаде понад 25% робочої сили, йдеться в дослідженні консалтингової компанії Bain&Co.
Частка працівників, старших за 55 років, у країнах G7 за період із 2021 до 2031 року загалом зростатиме: у Франції - із 18% до 23%, у Великій Британії - із 20% до 23%, у США - із 23% до 25%, в Італії - із 23% до 32%, у Німеччині - із 25% до 27%, у Японії - із 31% до 38%. До зазначеного року відповідний показник залишиться незмінним лише в Канаді (22%).
Водночас із 2001 до 2021 року частка працівників віком від 15 до 24 років скоротилася: у США зниження становило 2,8 процентних пункти (до 12,8%), у Японії - 2,3 п.п. (до 8,4%), у середньому в Європі - 3,6 п.п. (до 8,7%), наголошується у звіті.
Незважаючи на значну кількість міленіалів (народжених у 1981-1996 рр.), тенденція до збільшення частки літніх людей у загальній чисельності населення і серед зайнятої його частини збережеться в більшості розвинених країн у найближчі 10-20 років, вважає співголова аналітичного центру Bain Futures Джеймс Рот.
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