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АНАЛІТИКА

Ердоган: «зернова угода» увійшла в історію, обговорю її на зустрічі з Путіним

 

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган прокоментував вихід Росії із "зернової угоди". Планує обговорити це на зустрічі з диктатором Володимиром Путіним у серпні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мedyatava.

"Чорноморська ініціатив увійшла в історію як важливий дипломатичний успіх. Відвантажено понад 33 млн тонн зернових продуктів. Багатьом країнам вдалося запобігти втягненню в продовольчу кризу", - сказав Ердоган.

Він вважає, що попри сьогоднішню заяву, російський диктатор Володимир Путін хоче, щоб цей гуманітарний коридор тривав.

"Коли я повернуся з поїздки, у мене буде зустріч з Путіним. Ми поговоримо про ці розмови, коли зустрінемося в нашій країні в серпні", - додав президент Туреччини.

У Росії заявили про припинення дії "зернової угоди"

У Кремлі відмовилися від продовження "зернової угоди", дія якої завершується вже сьогодні, 17 липня. Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що домовленості щодо "зернової ініціативи" фактично припинені.

Зазначимо, що після початку повномасштабної війни росіяни розпочали блокаду українських портів. Пізніше Туреччина разом з ООН підписали окремі угоди з Україною та РФ про "зерновий коридор" у Чорному морі.

Дія угоди кілька разів продовжувалась, проте щоразу, коли терміни спливали, Росія заявляла, що не продовжуватиме роботу "зернового коридору". Щоразу вона намагалася продавити якісь винятки із санкцій чи додаткові можливості для російського експорту. Однак так і не досягала результату.

При цьому у червні росіяни заявляли, що "не бачать перспектив продовження угоди в липні". Водночас українська сторона попереджала, що не бачить готовності РФ продовжувати зернову ініціативу.

Однак минулого тижня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган сказав, що російський диктатор Володимир Путін нібито погодився продовжити "зернову угоду".
За матеріалами: РБК-Україна
 

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