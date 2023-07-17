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Schlumberger перестала постачати технології і обладнання у рф
13:33 17.07.2023 |
Американська нафтосервісна компанія SLB (раніше відома як Schlumberger) оголосила про повне припинення експорту технологій і обладнання до росії, йдеться у заяві, розміщеній на офіційному сайті компанії.
«SLB оголосила про припинення постачання продукції і технологій в росію з усіх підприємств SLB по всьому світу у відповідь на розширення міжнародних санкцій, що триває», - йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося, SLB на тлі повномасштабного військового вторгнення рф в Україну призупинила розгортання нових технологій, а також нові інвестиції до росії у березні торік. З часом компанія розширила обмеження, зокрема, оголосивши заборону на постачання до росії із США, Великобританії, Канади та країн Євросоюзу.
SLB за підсумками 2022 року оцінювала свій російський ринок у 6% загального виторгу - близько $1,7 млрд.
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