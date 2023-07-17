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АНАЛІТИКА

Туреччина підвищила податок на паливо на 200% для покриття збитків від землетрусу

 

Туреччина підвищила податки на пальне майже на 200%, що потенційно має посилити інфляційний тиск в країні.

Про це повідомляє Bloomberg.

Нові спеціальні податки стосуються споживання різних видів палива, серед яких бензин і дизель,

Згідно з заявою міністерства фінансів, збільшення оподаткування допоможе задовольнити потреби у фінансуванні, наслідків лютневих землетрусів, і дозволить міністерству підтримувати значні грошові резерви. За оцінками уряду, землетруси завдали збитків у понад 100 млрд доларів.

Але також очікується, що це рішення підвищить інфляцію, яка зараз становить 38% на рік. Ряд підвищення може спровокувати інфляцію наприкінці року приблизно на 60%, сказав Джем Чакмаклі, доцент економіки Стамбульського університету Коч.

Новий законопроект має на меті компенсувати певний тягар з фіскальної сторони шляхом скасування корпоративних податків і подвоєння мита на транспортні засоби за рік.

За матеріалами: Економічна правда
 

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