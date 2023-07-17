Фінансові новини
- |
- 17.07.23
- |
- 18:14
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Сі Цзіньпін хоче побудувати бар’єр безпеки навколо інтернету в Китаї
12:02 17.07.2023 |
Президент Китаю Сі Цзіньпін заявив, що Китай повинен побудувати "твердий бар'єр безпеки" навколо свого Інтернету під наглядом правлячої Комуністичної партії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
В інструкціях, переданих офіційним особам на зустрічі з кібербезпеки в Пекіні йдеться, що Китай повинен наполягати на управлінні, експлуатації та забезпеченні доступу до Інтернету відповідно до закону.
"Ми повинні дотримуватися партійного управління Інтернетом і дотримуватися принципу змусити Інтернет працювати на людей", - сказав Сі Цзіньпін.
Зазначається, що за останнє десятиліття Сі зробив збереження безпеки пріоритетом, і його концепція безпеки охоплює все: від політики та економіки до навколишнього середовища та кіберпростору.
У 2015 році Китай прийняв закон про національну безпеку з ширшою сферою дії, щоб включити кіберпростір. Через рік був прийнятий закон, який містив вимоги щодо перевірки безпеки та зберігання даних на серверах у Китаї.
У 2021 році Китай запровадив правила щодо так званої критичної інформаційної інфраструктури.
Антишпигунське законодавство в Китаї
Пекін прийняв широке оновлення до антишпигунського законодавства, яке забороняє передачу будь-якої інформації, пов'язаної з національною безпекою та розширює визначення шпигунства. Воно вступило в силу 1 липня.
Національний центр контррозвідки та безпеки США заявив, що ці закони надають Пекіну розширені правові підстави для доступу та контролю даних, які зберігаються американськими компаніями в Китаї. Також, будь-які документи, дані, матеріали чи предмети можуть вважатися важливими для національної безпеки Китаю. У зв'язку із цим в Держдепі США попередили про ризики неправомірних затримань у Китаї.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Росія оголосила про вихід з зернової угоди
|Байден дав «зелене світло» для навчання українців на F-16 у Європі
|На Кримському мосту сталися вибухи
|50 млрд євро для України: Міністри фінансів ЄС підтримали збільшення допомоги
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|29-30 липня в Умані відбудеться масштабний фестиваль крафтового вина та сиру
Головна мета фестивалю: збір коштів для потреб ЗСУ; допомога бізнесу в реалізації власної продукції та пошуку і залученні клієнтів для довготривалої співпраці; популяризація культури українського виноробства та сироваріння; розвиток культури споживання вина; сприяння в комунікації виробників, дистриб'юторів та готельно-ресторанного бізнесу України.
У РУБРИЦІ
|Швеція виділить понад пів мільярда доларів на відновлення України
|Зеленський заявив, що Україна готова продовжити «зернову ініціативу» без РФ
|Ердоган: «зернова угода» увійшла в історію, обговорю її на зустрічі з Путіним
|Росія оголосила про вихід з зернової угоди
|Schlumberger перестала постачати технології і обладнання у рф
|Туреччина підвищила податок на паливо на 200% для покриття збитків від землетрусу
Бізнес
|Генеративний ШІ «божеволіє» після п’яти ітерацій навчання на матеріалах, створених ШІ – дослідження Стендфордського університету
|Google випустила застосунок для нотаток NotebookLM на основі штучного інтелекту
|Google Bard запрацював в Україні – з аудіовідповідями українською мовою, налаштуваннями тону розмови та запитами із зображеннями
|Ілон Маск запустив xAI — власну ШІ-компанію з метою «зрозуміти справжню природу Всесвіту»
|Nothing Phone (2) - Snapdragon 8+ Gen 1, 120-Гц дисплей, дві 50-МП камера та кришка з підсвічуванням за ціною від $599
|KPMG інвестує 2 мільярди доларів у штучний інтелект та хмарні сервіси
|Microsoft стала на крок ближчою до закриття угоди з придбання Activision Blizzard