Влада Китаю ввела в країні нові правила для генеративного штучного інтелекту

Таким чином Китай став однією з перших країн у світі, яка регулює технологію підтримки таких сервісів, як ChatGPT.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

У Китаї заявили, що нові правила будуть "тимчасовими" і вступлять в дію з 15 серпня 2023 року. У них вказано, що постачальники послуг повинні проводити оцінку безпеки та виконувати процедури реєстрації алгоритмів перед запуском продукту.

Причиною введення правил стало те, що багато китайських компаній завершили розробку своїх продуктів ШІ, але очікували на схвалення уряду для публічного запуску.

Адміністрація кіберпростору Китаю заявила, що запропоновані в країні послуги ШІ повинні відповідати соціалістичним цінностям Китаю.