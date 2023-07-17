Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Влада Китаю ввела в країні нові правила для генеративного штучного інтелекту

 

Таким чином Китай став однією з перших країн у світі, яка регулює технологію підтримки таких сервісів, як ChatGPT.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

У Китаї заявили, що нові правила будуть "тимчасовими" і вступлять в дію з 15 серпня 2023 року. У них вказано, що постачальники послуг повинні проводити оцінку безпеки та виконувати процедури реєстрації алгоритмів перед запуском продукту.

Причиною введення правил стало те, що багато китайських компаній завершили розробку своїх продуктів ШІ, але очікували на схвалення уряду для публічного запуску.

Адміністрація кіберпростору Китаю заявила, що запропоновані в країні послуги ШІ повинні відповідати соціалістичним цінностям Китаю.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Китай
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 41,0812
  0,0329
 0,08

Курс обміну валют на сьогодні, 10:41
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,6877  0,01 0,02 37,3426  0,01 0,02
EUR 40,9103  0,08 0,20 41,8184  0,13 0,32

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес