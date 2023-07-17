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США, Південна Корея та Японія провели протиракетні навчання
11:42 17.07.2023 |
Сполучені Штати Америки, Південна Корея та Японія в неділю, 16 липня, провели спільні військово-морські навчання з протиракетної оборони, щоб протистояти дедалі більшим ядерним і ракетним загрозам з боку КНДР, повідомили південнокорейські військово-морські сили.
В маневрах, що пройшли в міжнародних водах Японського моря, брали участь три есмінці - по одному від кожної країни - оснащені американською корабельною багатофункціональною інформаційно-керуючою системою Aegis, зауважили у ВМС Південної Кореї. Під час навчань відпрацьовувалися дії союзників у відповідь на запуск балістичної ракети КНДР, політ якої було змодельовано за допомогою комп'ютера, повідомили військові.
Союзники обіцяють "ефективно реагувати" на погрози КНДР
"Ці навчання дозволили розширити можливості наших збройних сил щодо реагування на балістичні ракети та зміцнити співпрацю в галузі безпеки між Південною Кореєю, США та Японією", - цитує представника ВМС південнокорейське інформагентство Yonhap. "Ми ефективно реагуватимемо на ядерні та ракетні загрози з боку Північної Кореї через потужну систему реагування наших військових і тристороннього співробітництва", - сказав він.
Минулого разу подібнітристоронні навчання відбулися у квітні. Крім того, 13 липня Південна Корея та США провели спільні військово-повітряні навчання за участю американського стратегічного бомбардувальника B-52H.
Нагадаємо, 12 липня КНДР провела черговий запуск своєї найбільшої міжконтинентальної балістичної ракети Hwasong-18.
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