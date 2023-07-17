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АНАЛІТИКА

Байден став лідером зі збору коштів на передвиборчу кампанію

 

Чинний президент США Джо Байден у другому кварталі зібрав понад 72 мільйони доларів пожертв на передвиборчу кампанію.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Hill.

У штабі Байдена заявили, що мають 77 мільйонів доларів готівкою, що є "найбільшою сумою для демократа за всю історію".

За даними штабу, понад 394 тисячі донорів зробили понад 670 тисяч внесків на кампанію Байдена.

Зібрана Байденом сума більш ніж удвічі перевищує показники колишнього президента Дональда Трампа.

Трамп зібрав понад 35 мільйонів доларів у другому кварталі. За перші три місяці 2023 року колишній президент зібрав понад 18 мільйонів доларів.

Головний суперник Трампа за номінацію від Республіканської партії, губернатор Флориди Рон Десантіс зібрав 20 мільйонів доларів на свою кампанію. Видання називає цей результат "значним", оскільки пройшло лише шість тижнів з моменту його висунення.

Нагадаємо, 25 квітня чинний президент США Джо Байден офіційно оголосив про наміри вдруге змагатися за президентську посаду на виборах 2024 року.

Хоча близько половини членів його Демократичної партії вважають, що він не повинен переобиратись, опитування свідчать, що він продовжує зберігати перевагу над потенційними суперниками-республіканцями - Трампом і губернатором Флориди Роном Десантісом.
Ключові теги: США
 

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