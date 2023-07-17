Фінансові новини
- |
- 17.07.23
- |
- 18:14
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Росія націоналізувала акції Danone та Carlsberg
10:33 17.07.2023 |
Президент Росії Путін розпорядився передати до тимчасового управління РФ частки іноземних акціонерів пивоварної компанії "Балтика" та молочної Danone. Відповідний указ було опубліковано на офіційному інтернет-порталі правової інформації у неділю, 16 липня.
Указ фактично націоналізує частки датської компанії Carlsberg у "Балтиці" та французької Danone в однойменному концерні. У документі йдеться, що рішення було ухвалено відповідно до указу президента від квітня 2023 року "Про тимчасове управління деяким майном". Він був запроваджений у зв'язку з необхідністю "невідкладних заходів" у відповідь на санкції США та інших країн. Вперше указ був застосований до найбільших іноземних інвесторів у російській електроенергетиці - німецької Uniper та фінської Fortum.
Французький виробник молочних продуктів Danone у жовтні минулого року оголосив про початок процесу передачі бізнесу у Росії. Пивоварна корпорація Carlsberg Group оголосила про плани піти з російського ринку ще в березні 2022 року одразу після початку вторгнення РФ в Україну. У червні 2023 року вона підписала угоду про продаж свого російського бізнесу. Ім'я покупця та умови угоди не розкривалися.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Росія оголосила про вихід з зернової угоди
|Байден дав «зелене світло» для навчання українців на F-16 у Європі
|На Кримському мосту сталися вибухи
|50 млрд євро для України: Міністри фінансів ЄС підтримали збільшення допомоги
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|29-30 липня в Умані відбудеться масштабний фестиваль крафтового вина та сиру
Головна мета фестивалю: збір коштів для потреб ЗСУ; допомога бізнесу в реалізації власної продукції та пошуку і залученні клієнтів для довготривалої співпраці; популяризація культури українського виноробства та сироваріння; розвиток культури споживання вина; сприяння в комунікації виробників, дистриб'юторів та готельно-ресторанного бізнесу України.
У РУБРИЦІ
|Швеція виділить понад пів мільярда доларів на відновлення України
|Зеленський заявив, що Україна готова продовжити «зернову ініціативу» без РФ
|Ердоган: «зернова угода» увійшла в історію, обговорю її на зустрічі з Путіним
|Росія оголосила про вихід з зернової угоди
|Schlumberger перестала постачати технології і обладнання у рф
|Туреччина підвищила податок на паливо на 200% для покриття збитків від землетрусу
Бізнес
|Генеративний ШІ «божеволіє» після п’яти ітерацій навчання на матеріалах, створених ШІ – дослідження Стендфордського університету
|Google випустила застосунок для нотаток NotebookLM на основі штучного інтелекту
|Google Bard запрацював в Україні – з аудіовідповідями українською мовою, налаштуваннями тону розмови та запитами із зображеннями
|Ілон Маск запустив xAI — власну ШІ-компанію з метою «зрозуміти справжню природу Всесвіту»
|Nothing Phone (2) - Snapdragon 8+ Gen 1, 120-Гц дисплей, дві 50-МП камера та кришка з підсвічуванням за ціною від $599
|KPMG інвестує 2 мільярди доларів у штучний інтелект та хмарні сервіси
|Microsoft стала на крок ближчою до закриття угоди з придбання Activision Blizzard