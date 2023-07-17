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Британія першою в Європі увійшла до торговельного блоку CPTPP
10:22 17.07.2023 |
Велика Британія підписала угоду про приєднання до Всеосяжної та прогресивної угоди про Транстихоокеанське партнерство (CPTPP), одного з найбільших торгових блоків світу. Про це повідомляється на сайті уряду країни.
Угода набере чинності після ратифікації усіма 12 членами партнерства.
Велика Британія стане першим європейським членом і першим новим членом CPTPP з часу її створення.
Участь у CPTPP означатиме скасування мит на експорт близько 99% британських товарів. "Молочні ферми, наприклад, отримають вигоду від зниження мит на експорт сиру та масла до Канади, Чилі, Японії та Мексики", - вказує британський уряд.
Україна також розраховує приєднатися до Транстихоокеанського партнерства. За оцінками Міністерства економіки, це може статися вже на початку 2024 року або навіть до кінця 2023 року.
Всеосяжну та прогресивну угоду про Транстихоокеанське партнерство (CPTPP) уклали у 2018 році одинадцять країн: Австралія, Бруней, В'єтнам, Канада, Малайзія, Мексика, Нова Зеландія, Перу, Сінгапур, Чилі, Японія.
CPTPP - це торговий блок, який налічує близько пів мільярда осіб з загальним валовим внутрішнім продуктом понад $11 трлн у 2021 році.
Країни Транстихоокеанського партнерства переважно експортують електроніку, машини, автомобілі та мінеральне паливо.
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