Країни G7 непохитно підтримуватимуть Україну - міністри фінансів

Міністри фінансів країн-членів G7 погодилися й надалі рішуче підтримувати Україну.

Як повідомляє Укрінформ, про це заявив міністр фінансів Японії Шунічі Сузукі після завершення зустрічі із колегами по Групі семи, пише Kyodo News.

"Ми підтвердили, що не відмовимося від підтримки України", - сказав Сузукі.

Учасники зустрічі обговорили погоджену відповідь Росії, з урахуванням запроваджених раніше санкцій.

"Вони також згадали про питання глобальної податкової реформи, направленої на транснаціональні корпорації, що обговорюється і в рамках G20", - йдеться у матеріалі.

Міністр фінансів України Сергій Марченко долучився до зустрічі G7 віртуально.