У Швеції тепер дозволили спалити Тору й Біблію, Ізраїль уже висловив обурення

Поліція Швеції в п'ятницю дала дозвіл на здійснення акції зі спалення єврейської та християнської священних книг біля посольства Ізраїлю в Стокгольмі.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на шведське агентство TT.

Заявку на спалення Тори й Біблії подав чоловік у віці 30 років. Він пояснив, що ця акція є відповіддю на резонансне спалення Корану біля стокгольмської мечеті наприкінці червня й "символічним зібранням заради свободи вираження поглядів".

Спалення, як очікується, відбудеться в суботу біля посольства Ізраїлю в Стокгольмі.

На ситуацію вже відреагував посол Ізраїлю в Швеції Зів Нево Кульман, який заявив, що "цілковито засуджує спалення священних книг, що є святими для будь-якої релігії, як акт ненависті й неповаги, який не має нічого спільно зі свободою висловлення поглядів".

Із засудженням запланованої акції виступили й топ-посадовці Ізраїлю - президент Іцхак Герцог, прем'єр Беньямін Нетаньягу та міністр закордонних справ Елі Коен, пише The Times of Israel.

Нагадаємо, що наприкінці червня біженець з Іраку Салван Моміка спалив Коран у Стокгольмі. Це викликало різку реакцію мусульманського світу, зокрема Туреччини, яка тривалий час блокувала схвалення заявки Швеції на вступ до Північноатлантичного Альянсу.

Після цього Шведський центр проти насильницького екстремізму закликав уряд країни внести зміни до закону про громадський порядок, щоб забезпечити можливість заборонити такі публічні заходи, як спалення Корану, якщо вони загрожують національній безпеці.