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Індія успішно запустила космічний апарат до Місяця
16:07 14.07.2023 |
Індія провела в п'ятницю, 14 липня, успішний запуск у бік Місяця безпілотного космічного апарата Chandrayaan-3. Кадри пуску поширила Індійська організація космічних досліджень (ISRO).
Chandrayaan-3, що в перекладі з санскриту означає "місячний автомобіль", призначений для вивчення маловивченого південного боку Місяця. Для дослідження йому необхідно здійснити успішну посадку на поверхню супутника Землі, що раніше вдавалося тільки Китаю, Радянському Союзу та США. Приземлення на поверхні очікується 23-24 серпня.
Вартість місії становить 74,6 мільйона доларів, що набагато менше, ніж у інших країн. Експерти пояснюють це тим, що Індія копіює та адаптує існуючі космічні технології, а також має велику кількість висококваліфікованих кадрів, заробітна плата яких значно менша, ніж у фахівців за кордоном, зазначає агентство AFP.
Попередня спроба призвела до падіння апарата на Місяць
Перша спроба запуску виявилося невдалою: у 2019 році посадковий модуль апарата Chandrayaan-2 впав на поверхню супутника Землі через проблеми з гальмівною системою.
Раніше Індія здійснила навколомісячну місію. Перший зонд Chandrayaan-1 запустили в 2008 році. Він здійснив орбітальний політ до Місяця без посадки на нього.
Індійська космічна програма існує з 1960-х років. Спочатку основну увагу приділяли виведенню в космос супутників. Нині країна ставить перед собою амбітніші цілі. Нещодавно, під час візиту прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді до США, оголосили про розширення співпраці двох країн у космічній сфері.
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