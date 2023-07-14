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Канада поновила переговори з Анкарою про експортні обмеження після зняття вето для Швеції – ЗМІ
12:41 14.07.2023 |
Канада нібито розморозила перемовини з Туреччиною щодо зняття експортного контролю для компонентів безпілотників після того, як Анкара пообіцяла розблокувати вступ Швеції в НАТО.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на свої джерела, пише "Європейська правда".
За словами співрозмовника, обізнаного з питанням, Канада нібито погодилася відновити з Туреччиною переговори про зняття експортного контролю для компонентів безпілотників, зокрема оптичного обладнання.
Канада призупинила експорт до Туреччини деяких технологій у 2020 році, з'ясувавши, що це обладнання використовують азербайджанські військові у війні за Карабах.
На цей час обмеження залишаються чинними.
За словами співрозмовника, перед самітом НАТО у Вільнюсі, до якого сподівалися вирішити питання зі вступом Швеції, Туреччина попросила Канаду повернутися до питання.
У Вільнюсі Канада донесла турецькій стороні своє бачення умов використання будь-якого експортованого обладнання та очікує на відповідь. На підставі цього факту можна констатувати, що перемовини розморожені, зазначив співрозмовник.
За його словами, це у тому числі могло зіграти роль у тому, що Ердоган пообіцяв врешті ратифікувати вступ Швеції до Альянсу.
Як відомо, об'єктом торгу з союзниками у питанні вступу Швеції, ймовірно, є і продаж Туреччині F-16, хоча прямо цього не визнають.
У Конгресі заявили, що угоди про продаж винищувачів F-16 Туреччині ще немає.
Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що парламент розгляне питання вступу Швеції в Альянс не раніше жовтня, коли повернеться з літньої перерви.
Водночас у Стокгольмі кажуть, що це не є незмінною обставиною і за наявності політичної волі Анкари парламент можуть скликати раніше.
В Угорщині збираються винести питання на розгляд парламенту у вересні, аргументуючи це тим, що доки Туреччина не провела ратифікацію, завершити процес вступу Швеції все одно не вийде.
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