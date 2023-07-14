Канада поновила переговори з Анкарою про експортні обмеження після зняття вето для Швеції – ЗМІ

Канада нібито розморозила перемовини з Туреччиною щодо зняття експортного контролю для компонентів безпілотників після того, як Анкара пообіцяла розблокувати вступ Швеції в НАТО.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на свої джерела, пише "Європейська правда".

За словами співрозмовника, обізнаного з питанням, Канада нібито погодилася відновити з Туреччиною переговори про зняття експортного контролю для компонентів безпілотників, зокрема оптичного обладнання.

Канада призупинила експорт до Туреччини деяких технологій у 2020 році, з'ясувавши, що це обладнання використовують азербайджанські військові у війні за Карабах.

На цей час обмеження залишаються чинними.

За словами співрозмовника, перед самітом НАТО у Вільнюсі, до якого сподівалися вирішити питання зі вступом Швеції, Туреччина попросила Канаду повернутися до питання.

У Вільнюсі Канада донесла турецькій стороні своє бачення умов використання будь-якого експортованого обладнання та очікує на відповідь. На підставі цього факту можна констатувати, що перемовини розморожені, зазначив співрозмовник.

За його словами, це у тому числі могло зіграти роль у тому, що Ердоган пообіцяв врешті ратифікувати вступ Швеції до Альянсу.

Як відомо, об'єктом торгу з союзниками у питанні вступу Швеції, ймовірно, є і продаж Туреччині F-16, хоча прямо цього не визнають.

У Конгресі заявили, що угоди про продаж винищувачів F-16 Туреччині ще немає.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що парламент розгляне питання вступу Швеції в Альянс не раніше жовтня, коли повернеться з літньої перерви.

Водночас у Стокгольмі кажуть, що це не є незмінною обставиною і за наявності політичної волі Анкари парламент можуть скликати раніше.

В Угорщині збираються винести питання на розгляд парламенту у вересні, аргументуючи це тим, що доки Туреччина не провела ратифікацію, завершити процес вступу Швеції все одно не вийде.