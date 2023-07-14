Японський виробник вантажівок Isuzu Motors пішов з РФ, – ЗМІ

Японський виробник вантажівок Isuzu Motors Ltd продав свою російську "дочку" місцевому автовиробнику Sollers та пішов з ринку РФ.

Про це пише Kyodo із посиланням на джерела.

У березні 2022 року Isuzu був змушений припинити виробництво в Росії після того, як російське вторгнення в Україну перервало постачання запчастин.

Це призвело до збитку компанії у розмірі 1,7 мільярда ієн ($12 млн). У листопаді 2022 року компанія заявила, що розглядає можливість виходу з російського ринку.

Виробництво автомобілів Isuzu в Росії розпочалося в 2008 році. Воно становило лише 1% світового виробництва комерційних вантажівок. У 2021 році російський підрозділ випустив близько 3700 автомобілів.