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Японський виробник вантажівок Isuzu Motors пішов з РФ, – ЗМІ
10:59 14.07.2023 |
Японський виробник вантажівок Isuzu Motors Ltd продав свою російську "дочку" місцевому автовиробнику Sollers та пішов з ринку РФ.
Про це пише Kyodo із посиланням на джерела.
У березні 2022 року Isuzu був змушений припинити виробництво в Росії після того, як російське вторгнення в Україну перервало постачання запчастин.
Це призвело до збитку компанії у розмірі 1,7 мільярда ієн ($12 млн). У листопаді 2022 року компанія заявила, що розглядає можливість виходу з російського ринку.
Виробництво автомобілів Isuzu в Росії розпочалося в 2008 році. Воно становило лише 1% світового виробництва комерційних вантажівок. У 2021 році російський підрозділ випустив близько 3700 автомобілів.
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