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Індія має намір купити у Франції 26 винищувачів Rafale і три підводні човни
10:52 14.07.2023 |
Рада з оборонних закупівель кабміну Індії схвалила пропозицію закупити у Франції 26 винищувачів Rafale і три дизельні підводні човни типу "Скорпен", повідомляють у четвер західні ЗМІ.
В індійському Міноборони уточнили, що Індії та Франції ще тільки належить визначити суму угоди.
Про плани Індії щодо французького озброєння стало відомо під час дводенного візиту індійського прем'єра Нарендри Моді до Парижа, що стартував у четвер.
ЗМІ нагадують, що Індія раніше закупила у Франції за $2,29 млрд шість підводних човнів типу "Скорпен", причому вони ще не всі надійшли індійській стороні. Крім того, Індія раніше вже купувала винищувачі у Франції в 1980-х роках - Mirage 2000, які досі перебувають на озброєнні індійських ВПС.
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