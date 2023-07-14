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АНАЛІТИКА

Китай відігнав японське рибальське судно з оспорюваних островів

 

Берегова охорона Китаю відігнала японське рибальське судно, яке знаходилося в акваторії поблизу спірних острівців у Східно-Китайському морі.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

Йдеться про острови, які КНР називає Дяоюйдао, а Японія - Сенкаку.

Китайська сторона, яка зафіксувала японське судно біля них, здійснила "необхідні заходи контролю" і відігнала його з "територіальних вод" навколо островів, йдеться у повідомленні державних ЗМІ.

"Ми закликаємо японську сторону негайно припинити всі незаконні дії у водах та забезпечити недопущення повторення подібних інцидентів", - заявив офіційний представник морської поліції Китаю Гань Юй.

Спірні острови

Острови Дяоюйдао / Сенкаку у Східно-Китайському морі є предметом давніх суперечок між країнами. Вони є каменем спотикання у двосторонніх відносинах Китаю та Японії вже десятки років.

Китай відігнав японське рибальське судно з оспорюваних островів

 Спірні острови Сенкаку (Дяоюйдао)

З кінця 1960-х років Японія встановила над спірними островами Сенкаку в Східно-Китайському морі свою зону ППО, тому не визнає китайську зону, що перекриває її. Навпаки, прес-секретар Міноборони КНР заявив: "Японії слід самій скасувати свою зону ППО, яка діє вже 44 роки. Тоді і ми скасуємо свою і переглянемо нашу позицію".

Проблема спірних територій в східнокитайському морі назріває з 1992 року - і Пекін і Токіо претендують на ці безлюдні острови, які адміністративно відносяться до міста Ісіґакі префектури Окінава в Японії.

У 1945 році, після того, як Японія програла війну, острови Сенкаку разом з Окінавою опинилися під юрисдикцією США, але на початку 1970-х рр. були повернуті Японії. 20 років потому Китай оголосив цю територію "споконвічно китайською".

Конфлікт знову розгорівся 23 листопада 2013 року, коли Китай оголосив навколо спірних островів свою зону ППО.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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