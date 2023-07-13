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Балі запровадить туристичний податок у розмірі $10 у 2024 році
19:29 13.07.2023 |
Влада Балі ухвалила рішення з 2024 року стягувати з іноземців туристичний податок, кошти підуть на збереження культурної спадщини, повідомляє The Jakarta Post.
"Балі щорічно приваблює мільйони іноземних гостей, і острів намагається отримати вигоду зі своєї популярності, щоб поповнити скарбницю і захистити культурну спадщину. Із 2024 року з іноземних туристів, які приїжджають на Балі з-за кордону або з інших частин Індонезії, одноразово стягуватимуть податок у розмірі $10", - пише видання.
Як зазначає газета, оплата податку здійснюватиметься через електронний платіж, який потрібно буде зробити до прибуття на острів.
Губернатор Балі Ваян Костер вважає, що новий збір не призведе до зниження турпотоку.
"Я не думаю, що показники будуть нижчими. Ми плануємо використати доходи з туристичного податку на збереження довкілля і культури, побудуємо якіснішу інфраструктуру, щоб подорож на Балі була комфортнішою і безпечнішою", - пояснив він.
У 2022 році Балі відвідали понад 2 млн іноземних туристів, проте з початку 2023 року на острові почастішали порушення культурних норм і міграційного законодавства з боку іноземних туристів, тому влада більше не хоче розвивати масовий туризм.
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