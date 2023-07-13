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АНАЛІТИКА

Майже половина біженців з України у Німеччині хочуть залишитися – опитування

 

З понад одного мільйона українських біженців, які приїхали до Німеччини, рятуючись від війни, 44% сподіваються залишитися в країні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters із посиланням на опитування, яке спільно провели Німецький інститут економічних досліджень, Інститут досліджень зайнятості (IAB), Міністерство у справах міграції та біженців ФРН, а також Федеральний інститут демографічних досліджень.

Зазначається, що число тих українських біженців, хто хоче залишитись у ФРН, збільшилось на 5%, якщо порівнювати з 39% у попередньому опитуванні, що опублікували наприкінці літа 2022 року.

Як йдеться у дослідженні, з опитаних 18% знайшли роботу, що лише трохи більше, ніж 17% наприкінці літа 2022 року. Цьому допомогло те, що, згідно з опитуванням, три чверті біженців відвідували курси німецької мови або вже закінчили їх.

Дослідження також свідчить, що жінкам з дітьми складніше знайти роботу, а половина українок, які приїхали до ФРН як біженки після повномасштабного вторгнення РФ в країну в лютому 2022 року, мають щонайменше одну дитину.

Якщо вірити опитуванню, лише 3% жінок з маленькими дітьми працюють, здебільшого через те, що більшість з них не мають партнера в Німеччині, тоді як 23% чоловіків з маленькими дітьми працюють, оскільки, як правило, мають з собою партнера.

Раніше консультативна рада з питань міграції (ARM) Нідерландів у своєму звіті вимагала від уряду зробити більш чіткими майбутні перспективи українських біженців, які перебувають в країні.
 

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