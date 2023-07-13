Фінансові новини
- |
- 13.07.23
- |
- 17:21
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Сенат Франції створює слідчу комісію щодо хвилі заворушень
10:40 13.07.2023 |
Сенат Франції створить спеціальну слідчу комісію для розслідування усіх обставин останньої хвилі заворушень, що прокотилися країною після смерті підлітка, якого застрелила поліція під час дорожнього контролю.
Про це повідомляє Le Figaro, пише "Європейська правда".
У середу в Сенаті оголосили про створення комісії, яка почне свою роботу з жовтня, щоби "пролити світло" на те, що відбувалося під час заворушень.
Депутати проаналізують і те, як розгорталися події, і "профіль, мотивацію та організацію бунтівників". Також вони оцінять, як діяла держава для відновлення порядку, забезпечення відповідальності та ефективність відшкодування збитків.
Тим часом правоохоронці готуються до можливого нового спалаху протестів у День взяття Бастилії. Розвіддані поліції свідчать, що у багатьох районах досить високі ризики нових безладів.
Як повідомлялося, страховики оцінюють збитки від заворушень у щонайменш 650 млн євро.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|ВР ухвалила в першому читанні законопроєкт про медичний канабіс
|Умови Байдена. Чому для вступу до НАТО Україні не вистачить перемоги у війні
|ЗМІ дізнались, навіщо Зеленський написав гнівне повідомлення на шляху до саміту НАТО
|Зеленський відповів на випад Уоллеса: нехай напише, як треба дякувати
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Цікаве від Flowers.ua: Як обрати та доглядати за збірним букетом квітів
У РУБРИЦІ
|Європарламент затвердив плани для розширення виробництва боєприпасів у ЄС
|Іспанія передасть прикордонникам мобільний госпіталь і броньовані автомобілі
|ЄС зможе пережити зиму без російського газу, якщо буде потрібно, - єврокомісар
|Україна отримала касетні боєприпаси від США, - Тарнавський
|Попит на нафту, вугілля та газ у світі вже досяг свого піку, - дослідження
|Німеччина доставила в Україну нову партію військової допомоги
Бізнес
|Глава AMD Ліза Су: «Штучний інтелект домінуватиме у розробці мікросхем»
|Український стартап із управління бізнесом залучив $900 тисяч інвестицій
|MediaTek представила Dimensity 6100+: процесор для недорогих пристроїв із підтримкою 5G
|ЄС і США досягли угоди, яка дозволить технологічним гігантам передавати дані між країнами
|Toyota анонсувала електромобілі на твердотілих батареях із запасом ходу до 1200 км та заряджанням до 10 хвилин
|Deepdub презентувала АІ-інструмент для локалізації інді-ігор та відеороликів 65 мовами
|Forbes: CD Projekt - найдорожча ігрова компанія Європи. Капіталізація польського розробника становить 3,5 мільярда доларів