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ООН пропонує РФ продовжити «зернову угоду» в обмін на доступ «дочки» «Россєльхозбанку» до SWIFT – ЗМІ
10:32 13.07.2023 |
Генсек ООН Антоніу Гутерріш запропонував президенту РФ Путіну продовжити "зернову угоду" в обмін на підключення "дочки" "Россєльхозбанку" до міжнародної платіжної системи SWIFT.
Про це пише Reuters із посиланням на джерела.
"Росія погрожувала розірвати угоду, термін дії якої закінчується в понеділок, оскільки, за її словами, не було виконано кілька вимог щодо відправки її власного зерна і добрив за кордон. Останні два кораблі, що прямують за угодою, наразі завантажують вантажі в порту Одеси до закінчення терміну.
Ключовою вимогою Москви є повторне підключення російського сільськогосподарського банку "Россєльхозбанк" до міжнародної платіжної мережі SWIFT. Вона була відключена Європейським Союзом у червні 2022 року через вторгнення Росії в Україну. Речник ЄС заявив у травні, що ЄС не розглядає можливість відновлення роботи російських банків у SWIFT", - пише агентство.
Однак ЄС розглядає можливість підключення до SWIFT дочірньої компанії "Россєльхозбанку", щоб дозволити здійснювати операції з зерном і добривами, повідомили три джерела видання, знайомі з ситуацією.
Гутерріш запропонував Путіну, щоб Росія дозволила продовжити зернову угоду на кілька місяців, давши ЄС час для підключення дочірньої компанії "Россєльхозбанку" до SWIFT, повідомили Reuters два джерела, знайомі з ходом переговорів.
"У вівторок Гутерріш направив Путіну листа, в якому запропонував шляхи подальшого сприяння експорту російського продовольства і добрив і забезпечення безперервних поставок українського зерна", - пише агентство з посиланням на представника ООН.
"Мета полягає в тому, щоб усунути перешкоди, що впливають на фінансові операції через "Россєльхозбанк", що є основною проблемою, висловленою РФ, і одночасно забезпечити безперервний потік українського зерна через Чорне море", - заявив журналістам речник ООН Стефан Дюжаррік.
Він не надав жодних подробиць щодо цієї пропозиції, але додав, що Гутерріш співпрацює з усіма відповідними сторонами з цього питання і готовий продовжити обговорення своєї пропозиції з Росією.
Речник Кремля не одразу відповів на прохання про коментар.
Reuters нагадує, що у липні 2022 року ОООН і Туреччина виступили посередниками в "зерновій ініціативі" з Росією та Україною, щоб допомогти пом'якшити глобальну продовольчу кризу, яка загострилася через вторгнення Москви та блокаду українських портів.
Щоб переконати Росію погодитися на Чорноморську угоду, одночасно було підписано трирічний меморандум про взаєморозуміння, згідно з яким посадовці ООН погодилися допомогти Росії вивести її експорт продовольства та добрив на зовнішні ринки.
Хоча російський експорт продовольства і добрив не підпадає під дію західних санкцій, запроваджених після вторгнення в Україну, Москва заявляє, що обмеження на платежі, логістику і страхування стали бар'єром для поставок.
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