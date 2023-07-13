Економічна активність у США трохи підвищилася в травні-червні - Beige Book

Економічна активність у США слабко зросла наприкінці травня і в червні, йдеться в оприлюдненому в середу Федеральною резервною системою (ФРС) регіональному огляді, який за кольором обкладинки називають Beige Book ("Бежева книга").

При цьому "економічні очікування на найближчі місяці загалом продовжують відзначати повільне зростання", зазначається в документі.

Федеральні резервні банки (ФРБ) п'яти з дванадцяти округів повідомили про слабке або помірне зростання, п'ятеро розповіли про відсутність змін, а у двох округах спостерігалося невелике сповільнення ділової активності.

Зайнятість зросла помірними темпами протягом звітного періоду, причому зростання зафіксовано в більшості округів. Попит на робочу силу залишається сильним, хоча деякі респонденти зазначили, що прийом на роботу нових співробітників став більш цілеспрямованим і вибірковим. Роботодавці, як і раніше, стикаються з проблемами під час пошуку кваліфікованих кадрів, особливо це стосується сектора охорони здоров'я, транспортної сфери, а також готельно-ресторанного бізнесу.

"Зарплати продовжили зростати, хоча і помірнішими темпами. Контакти в багатьох округах повідомили, що темпи підвищення зарплат повертаються або наближаються до допандемійних рівнів", - наголошується в документі.

Дані про споживчі витрати виявилися змішаними. У секторі споживчих послуг загалом фіксувалося зростання споживчої активності, проте деякі ритейлери помітили зниження попиту на товари понад життєво необхідні. Продажі автомобілів перебувають на рівні попереднього року або слабо зростають у більшості округів.

Активність у виробничому секторі зросла в половині округів і знизилася в іншій половині.

Ділова активність у сфері транспортних послуг залишається стабільною або знижується в більшості регіонів, почасти за рахунок високого рівня запасів нерозпроданих товарів, а почасти через нестачу водіїв.

"У банківській галузі спостерігається млява активність, оскільки кредитування продовжує сповільнюватися. Попит на житло залишається стабільним, незважаючи на зростання ставок за іпотекою, проте продажі стримуються через дефіцит пропозиції", - йдеться у звіті.

Зростання цін у травні-червні було помірним, при цьому в декількох округах намітилося сповільнення темпів підйому. Респонденти в деяких округах відзначили небажання продавців підвищувати ціни, оскільки покупці стали економнішими, тоді як контакти в інших округах повідомили, що сильний попит дає змогу компаніям підтримувати рентабельність на високому рівні.

"Цінові очікування загалом були стабільними або передбачали зниження цін у найближчі декілька місяців", - наголошується в документі.

Крім загальних макроекономічних спостережень, респонденти в низці округів відзначили специфічні чинники. Так, в окрузі Сан-Франциско спостерігається зниження кількості відвідувачів і обсягів пожертвувань у художніх галереях, в окрузі Сент-Луїса спостерігається обвал продажів човнів у середньому ціновому сегменті, а в окрузі Філадельфії травень приніс готелям рекордну місячну виручку з початку пандемії коронавірусу завдяки проведенню серії концертів співачки Тейлор Свіфт.

Огляд Beige Book, який формується на основі даних дванадцяти ФРБ, традиційно публікується приблизно за два тижні до засідання Федрезерву. Інформація, використана при складанні нинішнього звіту, була зібрана в період з кінця травня до 30 червня включно і оброблена ФРБ Міннеаполіса.