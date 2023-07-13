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Китайські хакери отримали доступ до електронної пошти уряду США
09:32 13.07.2023 |
Хакери зламали низку облікових записів електронної пошти, пов'язаних з урядовими установами в США та Західній Європі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
За данмим Агентства кібербезпеки та безпеки інфраструктури США (CISA), минулого місяця цивільне агентство виконавчої влади США виявило підозрілу активність у своєму хмарному середовищі Microsoft 365, пов'язану з доступом до поштових скриньок.
Корпорація Microsoft була попереджена, і подальше розслідування встановило, що хакери отримали доступ і викрали несекретні дані Exchange Online Outlook з невеликої кількості облікових записів.
Радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив, що США досить швидко виявили злам і зуміли запобігти подальшим порушенням, ведеться розслідування.
Реакція Microsoft
Корпорація Microsoft повідомила, що група хакерів, яку ідентифікували як Storm-0558, могла залишатися непоміченою протягом місяця після отримання доступу до даних електронної пошти.
"Ми вважаємо, що цей супротивник зосереджений на шпигунстві, наприклад, на отриманні доступу до систем електронної пошти для збору розвідувальних даних", - заявив виконавчий віце-президент Microsoft Чарлі Белл.
Злам китайськими хакерами пошт урядів у Європі
Також, хакерська група Storm-0558 з метою шпигунства зламала ряд облікових записів електронних пошт, пов'язаних з державними установами в Західній Європі. Відомо, що хакери отримали доступ до даних пошт приблизно 25 організацій.
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