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АНАЛІТИКА

Французам компенсуватимуть вартість ремонту одягу та взуття, щоб зменшити відходи

 

Уряд Франції оголосив про програму доплат, покликану заохочувати людей нести власний одяг і взуття на ремонт замість купувати новий - це має зменшити кількість текстильних відходів.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Французька урядова програма передбачає, що з жовтня власникам одягу та взуття автоматично компенсуватимуть від 6 до 25 євро за їхній ремонт. Триватиме ініціатива п'ять років, на неї заклали 154 мільйонів євро.

Заступниця міністра екології Францїі Беранжер Куйяр вказала, що в країні щороку викидають 700 тисяч тонн одягу. Вона сказала, що уряд прагне боротися з так званою швидкою модою та заохочувати споживачів купувати більш якісні товари й ремонтувати їх.

Крім того, програма дозволить створити й забезпечити нові робочі місця в текстильному секторі, вказала Куйяр.

Також ініціатива уряду Франції передбачає, що з 2024 року швейна промисловість дотримуватиметься нових правил маркування, які детально описують вплив кожної речі на довкілля.

Водночас бізнес-групи розкритикували програму, заявивши про "стигматизацію" галузі, а депутат від правих "Республіканців" Ерік Поже поскаржився, що уряд уже загруз у боргах на суму 3 трильйони євро і повинен "припинити викидати гроші французької громадськості у вікно".

Індустрія моди є однією з найбільших галузей Франції, на яку в минулому році припало близько 66 мільярдів євро обігу.

Нагадаємо, у травні держави-члени Європейського Союзу попередньо схвалили заборону на знищення непроданого одягу з метою скорочення відходів текстильної промисловості й, відповідно, парникових газів.
Ключові теги: Франція
 

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