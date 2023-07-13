КНДР заявляє, що вдруге запускала свою найновішу балістичну ракету

Північна Корея підтвердила, що вранці у середу запускала міжконтинентальну балістичну ракету, та стверджує, що це найновіша твердопаливна ракета Hwasong-18.

Про це повідомляє CNN, пише "Європейська правда".

У Пхеньяні заявили, що запущена у середу ракета була найновішою міжконтинентальною балістичною ракетою КНДР Hwasong-18. Цю твердопаливну ракету важше виявити і перехопити, ніж усі інші міжконтинентальні ракети, які КНДР створила у рамках своєї програми.

Ракета цього разу летіла 74 хвилини, дещо більше, ніж під час попереднього, першого пуску, та подолала тисячу кілометрів.

Державне інформагентство КНДР заявило, що на пуску особисто був присутній лідер Кім Чен Ин та що випробування провели "у тяжкий період, коли безпекова ситуація на Корейському півострові та у регіоні дійшла до рівня ядерної кризи перед "холодною війною", оскільки провокації проти КНДР США та васальних сил посилилися".

Нагадаємо, 12 липня Японія і Південна Корея зафіксували пуск ракети з району біля Пхеньяна. Цей пуск - перший за останні три місяці.

Під час попереднього випробування цієї ракети мешканцям півночі Японії порадили ховались у бомбосховища.

Раніше Північна Корея оголосила про завершення випробування нового типу морського безпілотника, який буцімто може нести ядерну боєголовку.