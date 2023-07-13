Фінансові новини
- |
- 13.07.23
- |
- 10:02
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
До 2025 року російські миротворці покинуть Нагірний Карабах, - Ердоган
08:55 13.07.2023 |
Російські миротворці до 2025 року покинуть Нагірний Карабах, що пов'язано із закінченням раніше укладеної угоди між країнами.
Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".
Відповідаючи на запитання азербайджанського журналіста про розміщення російських миротворців у Карабаху, Ердоган зазначив, що згідно з договором російські миротворці залишатимуться в зазначених місцях у Карабаху до 2025 року, а до 2025 року Росія залишить ці місця.
"Я вірю, що Москва дотримуватиметься укладеної угоди. Мій брат Ільхам Алієв також уважно стежить за ситуацією в регіоні", - наголосив президент Туреччини.
Ситуація у Нагірному Карабаху
Збройний конфлікт у Нагірному Карабаху триває понад 30 років. При розпаді Радянського Союзу його територію у складі Азербайджанської РСР населяли переважно вірмени. 1991 року регіон за підтримки Вірменії проголосив "незалежність" і назвався Нагірно-Карабахською республікою.
У квітні в США представники Єревану та Баку провели новий раунд переговорів. У середині травня сторони домовилися відновити переговори про делімітацію кордонів та нормалізацію відносин між країнами.
А в травні влада Вірменії заявила про готовність визнати територію Азербайджану площею 86 600 кв. км, включаючи Нагірний Карабах.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Умови Байдена. Чому для вступу до НАТО Україні не вистачить перемоги у війні
ТОП-НОВИНИ
|ЗМІ дізнались, навіщо Зеленський написав гнівне повідомлення на шляху до саміту НАТО
|Зеленський відповів на випад Уоллеса: нехай напише, як треба дякувати
|Підозрюють у хабарі. Членство Марченко у фракції «Слуга народу» призупинили
|«Ми не Amazon». Міністр оборони Британії грубо відповів на критику Зеленського
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Цікаве від Flowers.ua: Як обрати та доглядати за збірним букетом квітів
У РУБРИЦІ
|Економічна активність у США трохи підвищилася в травні-червні - Beige Book
|Китайські хакери отримали доступ до електронної пошти уряду США
|Французам компенсуватимуть вартість ремонту одягу та взуття, щоб зменшити відходи
|Норвегія та Британія виділять 5 млн євро на допомогу Чорнобильській зоні
|КНДР заявляє, що вдруге запускала свою найновішу балістичну ракету
|До 2025 року російські миротворці покинуть Нагірний Карабах, - Ердоган
Бізнес
|MediaTek представила Dimensity 6100+: процесор для недорогих пристроїв із підтримкою 5G
|ЄС і США досягли угоди, яка дозволить технологічним гігантам передавати дані між країнами
|Toyota анонсувала електромобілі на твердотілих батареях із запасом ходу до 1200 км та заряджанням до 10 хвилин
|Deepdub презентувала АІ-інструмент для локалізації інді-ігор та відеороликів 65 мовами
|Forbes: CD Projekt - найдорожча ігрова компанія Європи. Капіталізація польського розробника становить 3,5 мільярда доларів
|Peugeot 208 та E-208 дебютували зі стильним рестайлінгом
|Пекін заявляє, що обмеження експорту галію і германію не є спробою тиску на якусь країну