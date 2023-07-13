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АНАЛІТИКА

До 2025 року російські миротворці покинуть Нагірний Карабах, - Ердоган

 

Російські миротворці до 2025 року покинуть Нагірний Карабах, що пов'язано із закінченням раніше укладеної угоди між країнами.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Відповідаючи на запитання азербайджанського журналіста про розміщення російських миротворців у Карабаху, Ердоган зазначив, що згідно з договором російські миротворці залишатимуться в зазначених місцях у Карабаху до 2025 року, а до 2025 року Росія залишить ці місця.

"Я вірю, що Москва дотримуватиметься укладеної угоди. Мій брат Ільхам Алієв також уважно стежить за ситуацією в регіоні", - наголосив президент Туреччини.

Ситуація у Нагірному Карабаху

Збройний конфлікт у Нагірному Карабаху триває понад 30 років. При розпаді Радянського Союзу його територію у складі Азербайджанської РСР населяли переважно вірмени. 1991 року регіон за підтримки Вірменії проголосив "незалежність" і назвався Нагірно-Карабахською республікою.

У квітні в США представники Єревану та Баку провели новий раунд переговорів. У середині травня сторони домовилися відновити переговори про делімітацію кордонів та нормалізацію відносин між країнами.

А в травні влада Вірменії заявила про готовність визнати територію Азербайджану площею 86 600 кв. км, включаючи Нагірний Карабах.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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