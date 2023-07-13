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Ердоган виключив можливість вступу Швеції в НАТО до осені
19:10 12.07.2023 |
Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган заявив, що розраховує подати протокол про ратифікацію членства Швеції в НАТО після відкриття парламенту, що станеться не раніше осені.
Про це Ердоган сказав на пресконференції після Вільнюського саміту НАТО в середу, пише "Європейська правда" з посиланням на Anadolu.
Коментуючи питання вступу Швеції в Альянс, турецький лідер підкреслив, що його країна "завжди підтримувала політику відкритих дверей" і "досі ніколи не забороняла жодній країні в нього вступати".
"Органом влади, який схвалить протокол про вступ Швеції до НАТО, є парламент, виразник народної волі. Як і ми, наші представники будуть уважно стежити за процесом",- додав він.
Пізніше Ердоган уточнив, що очікує на схвалення вступу Швеції, "коли відкриється парламент", що станеться не раніше осені, адже нині він перебуває на літній перерві.
Для схвалення вступу Швеції протокол про її вступ у НАТО має бути поданий спікеру Національних зборів з підписом президента Ердогана. Тоді законопроєкт про ратифікацію передадуть у парламентський комітет закордонних справ, схвалять на комітеті і винесуть у порядок денний парламенту. Схвалення і публікація в офіційному віснику формально завершать процес.
Нагадаємо, у понеділок після зустрічі лідерів Туреччини, Швеції і генсека НАТО Єнс Столтенберг заявив, що президент Туреччини погодився розблокувати вступ Швеції, а Стокгольм надаватиме Анкарі допомогу у зближенні з ЄС.
Як відомо, окрім Туреччини, вступ Швеції ще не ратифікувала Угорщина. Прем'єр Швеції вірить, що тепер, коли "вето" Туреччини зняте, Угорщина не стане перешкодою.
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