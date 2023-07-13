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У Польщі офіційно дали зелене світло будівництву першої АЕС
18:00 12.07.2023 |
Уряд Польщі офіційно погодив будівництво першої атомної електростанції на території країни. Про це повідомляється на його сайті.
Так зване "принципове рішення" Міністерства клімату й довколишнього середовища дозволяє інвестору - компанії Polskie Elektrownie Jądrowe - подати заявку на низку подальших адміністративних рішень, таких як визначення місця розміщення інвестицій і дозвіл на будівництво.
Воно означає, що інвестиції в атомну електростанцію відповідають суспільним інтересам і державній політиці.
Перша атомна електростанція в Польщі знаходитиметься в Померанії (північно-західна територія країни), її будівництво має розпочатися у 2026 році, а перший блок планують запустити в експлуатацію у 2033 році.
Атомну станцію будуватимуть за американською технологією AP1000 - такою ж, яку Westinghouse планує реалізувати в Україні.
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