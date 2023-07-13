У Польщі офіційно дали зелене світло будівництву першої АЕС

Уряд Польщі офіційно погодив будівництво першої атомної електростанції на території країни. Про це повідомляється на його сайті.

Так зване "принципове рішення" Міністерства клімату й довколишнього середовища дозволяє інвестору - компанії Polskie Elektrownie Jądrowe - подати заявку на низку подальших адміністративних рішень, таких як визначення місця розміщення інвестицій і дозвіл на будівництво.

Воно означає, що інвестиції в атомну електростанцію відповідають суспільним інтересам і державній політиці.

Перша атомна електростанція в Польщі знаходитиметься в Померанії (північно-західна територія країни), її будівництво має розпочатися у 2026 році, а перший блок планують запустити в експлуатацію у 2033 році.

Атомну станцію будуватимуть за американською технологією AP1000 - такою ж, яку Westinghouse планує реалізувати в Україні.