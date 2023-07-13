Японія надасть Україні систему виявлення дронів

Японія надасть систему виявлення безпілотних літальних апаратів у рамках допомоги Україні в умовах розв'язаною Росією війни.

Про це заявив прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда під час виступу на саміті НАТО, який триває у Вільнюсі, передає nippon.

Як повідомляється, у березні Кішіда відвідав Україну та повідомив президенту України Володимиру Зеленському, що Японія надасть $30 млн допомоги на нелетальне оборонне обладнання через трастовий фонд НАТО. Цей фреймворк буде використовуватися для забезпечення системи виявлення дронів.

У промові 12 липня у Вільнюсі Кішіда, посилаючись на угоду "Великої сімки" на травневому саміті під головуванням Японії щодо рішучої протидії будь-яким одностороннім спробам змінити статус-кво силою, він пообіцяв, що Японія й надалі посилюватиме співпрацю з іншими країнами для підтримки та зміцнення вільної та відкритої міжнародного порядку, заснованого на верховенстві права.