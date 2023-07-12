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АНАЛІТИКА

ЗМІ: Німеччина відмовилася від створення в Польщі центру з ремонту танків Leopard

 

Уряд Німеччини відмовився від створення на території Польщі центру з ремонту танків Leopard, які були передані Україні.

Як пише "Європейська правда", про це виданню Handelsblatt повідомили джерела, знайомі з цим питанням.

За даними співрозмовників газети, причиною такого рішення стали завищені цінові очікування польської сторони.

Зазначається, що офіційно про це буде оголошено найближчим часом.

Водночас видання наголошує, що Україні терміново потрібен спосіб відремонтувати пошкоджену західну техніку на тлі контрнаступальних операцій ЗСУ.

Раніше з'явився матеріал Spiegel про те, що Берлін і Варшава з низки причин не можуть домовитися про створення центру, тоді як кілька танків вже чекають ремонту.

Німецькі танкобудівники вважають, що суперечки навколо танкового хабу є політично вмотивованими.

 

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