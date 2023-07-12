Австралія передасть Україні ще 30 БТР Bushmaster

Австралія виділяє для України новий пакет військової допомоги. Він включає 30 бронетранспортерів Bushmaster.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в Telegram.

Допомога Австралії для України

Напередодні саміту НАТО прем'єр Австралії анонсував новий пакет допомоги Україні на суму 73,5 млн доларів. За його словами, він включає 70 броньованих машин, вантажівки, причепи та машини спеціального призначення.

Варто зазначити, що раніше Австралія вже надала Україні десятки одиниць БТР Bushmaster, а також інше оборонне обладнання та боєприпаси.