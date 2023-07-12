Уряд Молдови постановив денонсувати ще три угоди в рамках СНД

Молдова денонсує ще три угоди в рамках СНД, на засіданні в середу уряд республіки дав позитивні висновки відповідним законопроєктам.

Кабінет схвалив законопроєкт про денонсацію угоди щодо підтримки та розвитку малого підприємництва в державах - учасницях СНД від 17 січня 1997 року. Причиною розірвання договору було названо те, що Молдова в рамках виконання угоди про асоціацію з ЄС та отримання статусу кандидата займається гармонізацією національного законодавства з європейським, а деякі положення угоди з СНД можуть стати перешкодою на цьому шляху.

Схвалено також законопроєкт про денонсацію угоди про співпрацю з формування єдиного (спільного) освітнього простору СНД від 17 січня 1997 року. Міністр освіти Анатолій Топале повідомив, що у сфері освіти у Молдови є двосторонні угоди з державами, що входять до СНД, тому сфера освіти не постраждає через розірвання угоди.

У пояснювальній записці йдеться про те, що, зважаючи на концентрацію інституційних зусиль на європейській інтеграції, "участь у проєктах/зобов'язаннях у рамках СНД стає неактуальною".

Крім того, уряд схвалив денонсацію угоди про пільгове постачання прикордонним військам спеціальної техніки та інших матеріальних засобів держав СНД від 9 вересня 1994 року.

"З огляду на той факт, що Молдова не межує з іншими країнами СНД, участь компетентних органів Молдови в діяльності під егідою СНД у сфері гарантування безпеки кордонів мала обмежений характер", - ідеться в пояснювальній записці до проєкту про денонсацію.

Міністр закордонних справ і європейської інтеграції Ніку Попеску заявив у лютому, що Молдова починає процес виходу з кількох десятків угод у рамках СНД. За його словами, республіка є учасником приблизно 330 угод СНД, багато з яких потребують перегляду. У травні парламент Молдови ухвалив остаточне рішення про вихід з угоди зі створення Міждержавної телерадіокомпанії "Мир".

У травні уряд Молдови денонсував дві угоди в рамках СНД - про обмін інформацією в питаннях охорони зовнішніх кордонів держав-членів Співдружності від 12 квітня 1996 р. і про загальні умови постачання товарів між організаціями держав СНД від 20 березня 1992 р.

Голова парламенту Молдови Ігор Гросу оголосив про рішення ініціювати процедуру виходу республіки з угоди про Міжпарламентську асамблею СНД.