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США наклали санкції на проросійського главу розвідки Сербії
09:46 12.07.2023 |
Міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки запровадило у вівторок, 11 липня, санкції щодо голови Агентства безпеки та інформації Сербії Александара Вуліна.
"Вулін був причетний до транснаціональної організованої злочинності, незаконних операцій з наркотиками та зловживання службовим становищем", - ідеться в пресрелізі мінфіну США. За твердженням відомства, чиновник "підтримує взаємовигідні стосунки" з сербським торговцем зброєю Слободаном Тешичем, допомагаючи тому "забезпечувати безперешкодне переміщення незаконних поставок зброї через кордони Сербії".
"Міністерство фінансів, не вагаючись, буде переслідувати тих, хто зловживає своїм становищем в особистих цілях, підриваючи при цьому ефективне та демократичне управління на Західних Балканах. Сьогоднішнє рішення покладає на Александара Вуліна відповідальність за його корупційні та дестабілізаційні дії, які також сприяли зловмисним діям Росії в регіоні", - заявив заступник міністра фінансів США з питань тероризму та фінансової розвідки Браян Нельсон.
Включення до санкційного списку означає заморожування активів у США та заборону американським громадянам і компаніям вести бізнес із його фігурантами.
До того як очолити розвідувальну службу Сербії, Вулін був міністром оборони країни в 2017-2020 роках і міністром внутрішніх справ - у 2020-2022 роках.
Він дотримується проросійських поглядів. Зокрема, в 2021 році він разом із РФ оголосив створення спільної робочої "групи по боротьбі з кольоровими революціями". Після початку повномасштабної війни Росії проти України Вулін пообіцяв, що Сербія не буде "частиною антиросійської істерії". Минулої осені він заявив, що Сербії не місце в Європейському Союзі.
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