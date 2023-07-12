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АНАЛІТИКА

США знову стали членом ЮНЕСКО

 

Сполучені Штати офіційно повернулися до складу Організації ООН з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) після п'ятирічної відсутності. Церемонія повернення з підняттям прапора має відбутися наприкінці липня.

Про це заявила гендиректор ЮНЕСКО Одрі Азуле, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міжнародної організації.

"Повернення Сполучених Штатів до ЮНЕСКО завершено: вони знову офіційно стали державою-членом нашої організації. Це чудова новина для ЮНЕСКО. Наші ініціативи стануть сильнішими у всьому світі", - заявила Азуле.

На сьогоднішній день, після повернення США, до ЮНЕСКО входять 194 країни.

Перед поверненням країни до ЮНЕСКО було узгоджено план, який став результатом тривалих переговорів між Держдепартаментом США та ЮНЕСКО. Він містив графік виплати боргу США та повернення до виконавчої ради агентства.

США та ЮНЕСКО

Після того, як Палестина стала повноправним членом ЮНЕСКО у 2011 році, адміністрація президента США Барака Обами припинила фінансування організації, оскільки це було заборонено американським законодавством. США оголосили про вихід зі складу ЮНЕСКО у жовтні 2017 року.

У лютому 2022 року ізраїльський уряд повідомив Держдепартамент, що він не заперечуватиме проти повернення США до ЮНЕСКО. Позиція Ізраїлю відкрила шлях для деяких демократів та республіканців у Конгресі підтримати цей крок.

У грудні минулого року Конгрес схвалив законопроект, який виділив понад 500 млн доларів, необхідних для погашення боргу США перед ЮНЕСКО, і дозволив їй повернутися у статусі повноправного члена організації.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США
 

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