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АНАЛІТИКА

Передача Туреччині F-16. Білий дім запропонував надати Греції тактичну зброю, - AP

 

Адміністрація президента США Джо Байдена пропонує надати Греції деяку кількість тактичної зброї на тлі побоювань Конгресу, що Туреччина може напасти на Афіни. Зокрема, після передачі Вашингтоном винищувачів F-16.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Пропозиція надійшла в той момент, коли США намагалися переконати Туреччину, яка є одним із головних противників вступу Швеції до НАТО, схвалити кандидатуру скандинавської країни на саміті НАТО в Литві у вівторок.

У Вашингтоні представники адміністрації також намагалися зняти заклопотаність деяких членів Конгресу США, які стверджують, що становище з правами людини в Туреччині та інші проблеми є причиною відмови від переговорів з Анкарою.

Туреччина попросила закупити у США 40 нових літаків F-16, а також комплекти для модернізації наявного парку. Як американські, так і турецькі офіційні особи стверджують, що такий продаж не пов'язаний із заявкою Швеції на вступ до НАТО.

Основною перешкодою став виступ глави комітету з міжнародних відносин Сенату Боба Менендеса, який заявив, що у нього, як і раніше, є сумніви щодо схвалення продажу винищувачів Туреччині.

За словами одного із сенаторів-демократів, який говорив на умовах анонімності, для того, щоб схилити Менендеса на свій бік, США запропонували надати Греції невизначену кількість тактичної зброї для захисту від будь-якого майбутнього турецького вторгнення.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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