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Члени НАТО витрачатимуть на оборону не менше 2 відсотків ВВП
22:40 11.07.2023 |
Учасники саміту НАТО у Вільнюсі у вівторок, 11 липня, погодилися встановити рівень оборонних видатківу розмірі не менше двох відсотків від свого валового внутрішнього продукту (ВВП). Країни-члени Альянсу взяли на себе "постійне зобов'язання" щодо досягнення цієї мети, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.
"11 союзників зараз досягли або перевищили показник у два відсотки, - сказав він наприкінці першого дня саміту НАТО у Вільнюсі. - І ми очікуємо, що наступного року ця кількість суттєво зросте. Сьогодні союзники взяли на себе тверде зобов'язання щорічно інвестувати в оборону щонайменше два відсотки ВВП".
Німеччина витрачатиме два відсотки свого ВВП на оборону вже наступного року, заявив канцлер країни Олаф Шольц (Olaf Scholz) після ухвалення рішення. За його словами, цього показника буде досягнуто за рахунок "ресурсів бюджету та спеціальних активів", маючи на увазі 100 мільярдів євро (109,7 мільярда доларів) спеціальних фондів, які він пообіцяв виділити на оборону після повномасштбаного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року, пише CNN.
Тим часом естонська прем'єр-міністерка Кая Каллас заявила, що Естонія виділятиме три відсотки ВВП плюс витрати на підтримку приймаючої країни (йдеться про країну, що приймає війська країн-членів НАТО. - Ред.)". "Ми всі повинні більше інвестувати в оборону. 2 відсотки ВВП зараз має бути мінімальним зобов'язанням, але терміново потрібно більше", - написала вона у Twitter. Каллас пояснила, що це рішення посилює колективну оборону Альянсу, для якого "Росія є і залишатиметься найбільш значною і прямою загрозою".
Нагадаємо, країни-члени НАТО зобов'язалися нарощувати оборонні видатки до двох відсотків від ВВП на саміті Альянсу в Уельсі в 2014 році. Це рішення було ухвалено на тлі незаконної анексії Криму Росією та агресії Москви на Донбасі. Відтоді більшість країн-членів суттєво збільшили оборонні видатки.
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